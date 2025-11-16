Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.
Нов случай на деца, качили се в изоставена сграда. Четирима тийнеджъри влязоха в изоставена сграда на кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел".
Екип на пожарната е успял да ги спаси. Децата ще бъдат предадени на родителите си.
По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета.
