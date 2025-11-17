Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изпратила писмо до правителствата на държавите членки на ЕС, в което излага три възможни механизма за покриване на финансовите нужди на Украйна. Ангажимент за подкрепа беше поет от лидерите на всички 27 страни членки.

Според писмото за 2026 и 2027 г. Украйна се нуждае от общо 135,7 млрд. евро.

Първото предложено решение предвижда използването на замразени руски активи, от които могат да бъдат осигурени около 140 млрд. евро. Вторият вариант е финансиране чрез грантове от държавите членки, които трябва да предоставят поне 90 млрд. евро за двете години. Третата възможност е отпускането на заем.

