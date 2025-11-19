Задържаха двама автокрадци минути след кражба в столичния кв. “Надежда”. Те са на 51 и 57 години. И двамата са с криминално минало, основно за кражба на автомобили.

Престъплението е извършено на територията на 4 РПУ-София. Автокрадците спрели, за да сменят регистрационните табели на автомобила. При задържането си направили опит да избягат и се ударили в патрулка.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Като превенция срещу автокрадците: Какви защити трябва да има колата ни

По информация на NOVA единият се казва Георги Георгиев. От СДВР споделиха, че другият е известен с прякора Джуджето.

По данни на СДВР за миналата година кражбите на коли са намалели с 50%.