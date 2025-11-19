Снимка: Илияна Шишкова
Те са се блъснали в патрулка при опит да избягат от полицията
Задържаха двама автокрадци минути след кражба в столичния кв. “Надежда”. Те са на 51 и 57 години. И двамата са с криминално минало, основно за кражба на автомобили.
Престъплението е извършено на територията на 4 РПУ-София. Автокрадците спрели, за да сменят регистрационните табели на автомобила. При задържането си направили опит да избягат и се ударили в патрулка.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
По информация на NOVA единият се казва Георги Георгиев. От СДВР споделиха, че другият е известен с прякора Джуджето.
По данни на СДВР за миналата година кражбите на коли са намалели с 50%.
