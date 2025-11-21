Япония се опитва да съживи ядрената си енергетика и да намали вноса на изкопаеми горива

Губернаторът на префектура Ниигата в Япония Хидео Ханадзуми одобри частичното възобновяване на работата на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ - най-голямата атомна електроцентрала в света. Това е станало в момент, когато Япония се опитва да съживи ядрената си енергетика и да намали вноса на изкопаеми горива. 

Одобрението на Ханадзуми ще премахне последната голяма пречка пред оператора на централата "Токио електрик пауър ко" (TEPCO) да продължи с плановете си за рестартиране на двата най-големи реактора на Кашивадзаки - Карива.

С увеличението на търсенето на електроенергия заради разрастването на бизнеса с центровете за данни и полупроводниците "ще бъде трудно да се спре нещо, което отговаря на държавните регулаторни стандарти без никаква рационална причина", каза на пресконференция Ханадзуми.

Той добави, че ще трябва да поиска вот на доверие за решението си от законодателното събрание на префектурата на редовната му сесия, започваща на 2 декември. Опасенията на местните жители, продължаващите усилия за осигуряване на безопасност и реакцията при извънредни ситуации остават сред ключовите въпроси, които трябва да намерят решение, каза губернаторът.

Японският министър на промишлеността Риосей Акадзава каза, че одобрението, ако бъде потвърдено от законодателното събрание на префектурата, ще се отнася до възобновяване на работата на 6-и и 7-и реактор на централата, които са и най-големите. Дори само 6-и реактор може да подобри баланса между търсенето и предлагането в изпитващия енергиен дефицит мегаполис Токио с 2%, заяви Акадзава.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Алексей Маргоевски, БТА

