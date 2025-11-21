Губернаторът на префектура Ниигата в Япония Хидео Ханадзуми одобри частичното възобновяване на работата на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ - най-голямата атомна електроцентрала в света. Това е станало в момент, когато Япония се опитва да съживи ядрената си енергетика и да намали вноса на изкопаеми горива.

The world's largest nuclear power plant, the Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant, inches closer to a potential restart!🇯🇵



Since its shutdown in 2011, Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant is being considered for a potential restart, as part of Japan's efforts to reduce… pic.twitter.com/zKthXF9Kek — Nuclear Hazelnut 👷🏻‍♀️ (@NuclearHazelnut) March 19, 2024

Одобрението на Ханадзуми ще премахне последната голяма пречка пред оператора на централата "Токио електрик пауър ко" (TEPCO) да продължи с плановете си за рестартиране на двата най-големи реактора на Кашивадзаки - Карива.

МААЕ: Няма условия за възобновяването на дейността на Запорожката АЕЦ

С увеличението на търсенето на електроенергия заради разрастването на бизнеса с центровете за данни и полупроводниците "ще бъде трудно да се спре нещо, което отговаря на държавните регулаторни стандарти без никаква рационална причина", каза на пресконференция Ханадзуми.

The governor of Niigata Prefecture has given his approval for the restart of a reactor at the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant.https://t.co/rcCtpxC8Kv pic.twitter.com/HdJhXBi8ZN — The Japan News (@The_Japan_News) November 21, 2025

Той добави, че ще трябва да поиска вот на доверие за решението си от законодателното събрание на префектурата на редовната му сесия, започваща на 2 декември. Опасенията на местните жители, продължаващите усилия за осигуряване на безопасност и реакцията при извънредни ситуации остават сред ключовите въпроси, които трябва да намерят решение, каза губернаторът.

Японският министър на промишлеността Риосей Акадзава каза, че одобрението, ако бъде потвърдено от законодателното събрание на префектурата, ще се отнася до възобновяване на работата на 6-и и 7-и реактор на централата, които са и най-големите. Дори само 6-и реактор може да подобри баланса между търсенето и предлагането в изпитващия енергиен дефицит мегаполис Токио с 2%, заяви Акадзава.

Редактор: Цветина Петкова