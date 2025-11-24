Първият нов електрически влак „Шкода“ ще бъде в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на посещението си в завода в Пилзен, Чехия. Той инспектира напредъка по производството и направи първото тестово пътуване с вече завършения мотрисен влак, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Вицепремиерът благодари на производствените екипи и подчерта, че изпълнението върви точно по график. „Само 14 месеца след подписването на договора вече имаме първи готов влак за България. Още 11 са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени в идните месеци. Ще получим без забавяне това, за което сме платили – и което българските граждани заслужават“, заяви Караджов, цитиран от пресцентъра на министерството.

Първият влак пристига през януари следващата година и започва задължителни тестови изпитания, които ще продължат няколко месеца. Междувременно ще дойдат още два влака и изпитанията ще продължат в различни конфигурации – в двойни и тройни състави. Както в момента се провеждат тестове в България на влаковете от другия модел, произвеждан от „Алстом“, така и новите „Шкода“ ще бъдат изпитвани върху почти цялата железопътна мрежа. „През пролетта новият влак ще тръгне по българските маршрути“, заяви Караджов.

Вицепремиерът подчерта високото качество и модерните технологии в производството. „Информационните табла ще бъдат на български и английски език. Ниските подове улесняват качването на хора с намалена подвижност, всеки влак има и по две механични рампи за инвалидни колички, както и адаптирана тоалетна за хората с намалена подвижност. Влаковете разполагат с Wi-Fi, 333 седящи места и поне още толкова за правостоящи. Това са удобства, които българските граждани чакат от години“.

Новите мотрисни влакове са на обща стойност над 639 млн. лв. без ДДС, изцяло финансирани от европейски програми. Основният договор за 20 влака е 511,4 млн. лв. без ДДС и се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Допълнителното споразумение за още 5 влака е 127,8 млн. лв. без ДДС и се финансира по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Редактор: Ина Григорова