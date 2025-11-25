Европейският акт за свободата на медиите събра журналисти, експерти и регулатори на обща конференция.

Събитието е организирано от Съвета за електронни медии. Форумът беше открит от председателя на СЕМ Симона Велева. С общи усилия можем да гарантираме среда, в която журналистиката изпълнява своята ключова роля, подчерта Велева.

„За мен е чест да открия днешната конференция, посветена на Европейския акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз. Актът поставя в центъра на вниманието онези ценности, които са в основата на всяко свободно общество - независима, плуралистична и професионална журналистика, осъществявана от свободни и независими медии, които финансирани свободно и са прозрачни и плуралистични. Актът въвежда ясни гаранции срещу политическа намеса, прозрачни правила за медийната собственост и механизми за защита на редакционната автономия", обясни д-р Велева. Тя допълни, че „всичко това са принципи, които ние, в СЕМ, като национален медиен регулатор, утвърждаваме и защитаваме ежедневно".

„Днешната среща е възможност не само да обсъдим правния и институционалния кодекс, но и да си зададем важния въпрос - как да приведем европейските стандарти, които съответстват с националното законодателство и да ги направим работещи и ефективни в българската медийна среда?", каза Симона Велева.

„СЕМ остава ангажиран с прилагането на принципите на този акт. Убедена съм, че с общи усилия можем да гарантираме среда, в която журналистиката изпълнява своята ключова роля да информира свободно, да защитава демокрацията и да служи на гражданите. Често, когато се говори за свобода на медиите и за свобода на журналистите, широката общественост разбира абсолютна свобода - липса на каквито и да е било граници, липса на каквито и да било ограничения, както подчертава Юрген Хабермас: „Демокрацията може да функционира само там, където има жива публична сфера", каза в обобщение председателят на СЕМ.

„Нова Броудкастинг Груп“ беше представена от Елена Велкова, директор „Право, съответствие със законодателството и човешки ресурси”. Велкова заяви, че приветстваме ясните и конкретни правила, които законът и Европейският акт предлагат, но не трябва да има свръхрегулация или ограничаване на редакционната независимост на медиите.

