След многолюдния протест срещу предложените бюджетни мерки и ескалацията на напрежението в ресорната комисия премиерът и финансовият министър решиха да изтеглят проекта за първо четене, а политическите сили се подготвят за нови разговори. „Ще опитаме да възстановим диалога и ще се стремим да постигнем макроикономически параметри, които да бъдат удовлетворителни“, заяви Росен Желязков.

Според журналиста Ружа Райчева протестът е изиграл съществена роля, демонстрирайки способността на гражданите да уплашат политиците и да предизвикат промяна в управленските намерения. „За мен това е капитулация на политиката на това правителство“, заяви тя в предаването „Твоят ден”.

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Райчева допълни, че протестът в сряда вечер е бил уникален по рода си, защото за първи път от лятото на протест на опозицията са присъствали представители на всички партии и граждани с разлики в убежденията.

Политическият анализатор Георги Харизанов постави акцент върху необходимостта от конкретни десни мерки в план-сметката, защото в резултат на тях тя ще бъде добра. Според Харизанов единственият възможен бюджет е този, който получи подкрепата на мнозинството, но след вчерашния протест остава надеждата, че исканията на гражданите ще бъдат взети под внимание.

Независимо от опитите за компромис, вчерашният ден показа сериозни проблеми в парламентарния процес при ескалацията на напрежението в ресорната комисия и последващото присъединяване на представители на Националната служба за охрана в залата.

Цончо Ганев: Опозицията сме обединени. Целта е сваляне на това правителство

Райчева определи присътвието на НСО като „излишна демонстрация“ и сигнал за изпускане на юздите в залата.

Протестите и реакциите в парламента илюстрират колко крехка е политическата стабилност, смятат експертите. „Така не става - с радикални действия, с неглижиране на противника и броя протестиращи. От радикализиране няма най-вече полза обществото“, категоричен е Харизанов.

