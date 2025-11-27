Очакваме да изтеглят вдигането на данъците. Предстои да видим. Но безспорно от един протест правителството дава задна.Това коментира в кулоарите на народното сбрание Цончо Ганев от "Възраждане", след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е поискал изтегляне на Бюджет 2026.

"България за пореден път е в безпрецедентна ситуация. Политически сили, които сме в опозиция и сме диаметрално противоположни и без допирни точки по отношението на развитието на страната - в момента сме обединени да свалим това вредно правителство. Намираме се в ситуация, в която опозицията протестира заедно, и след само един протест — мощен и силен, успя да уплаши управляващите", подчерта Ганев.

"Опозицията сме обединени", посочи още той.

По думите му в момента целта е само една - сваляне на това правителство. "Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Призоваваме ПП–ДБ да не се отказват и да извикат своите симпатизанти довечера на протест. Бюджетът е вреден, дано да го изтеглят наистина", подчерта Ганев.

И призова всички "наши симпатизанти да не агресират и да не нападат, който и да било. "Вчера „Възраждане“ беше на протеста. Аз си тръгнах след Комисията по бюджета", коментира той напрежението в "Триъгълника на властта".

Редактор: Станимира Шикова