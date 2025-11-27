Ден преди Черния петък, според Асоциацията за защита на потребителите българите ще изхарчат над 110 милиона лева покрай обявените намаления. Месец по-рано КЗП започва проверки за търговски измами.

Петя вече се възползвала от намаленията в търговските центрове. „Това е периодът, в който ми е удобно. По-спокойно е, даже не се водя толкова и от Черен петък, но все пак може да има някакви намаления”, сподели тя.

Намаленията за Черен петък: За какви измами да внимаваме, когато пазаруваме онлайн?

Според други потребители обаче по време на Черния петък търговски трикове не липсват. „Моите впечатления от минали години са, че по-скоро има трикове, няма истинско намаление”, категорична е Румяна.

„Повечето магазини прилагат трикове, включително вдигат цените за Черен петък, а после пишат червена цена за намаление”, смята Теодора.



В някои търговски обекти намаленията продължават през целия ноември. „За момента, покрай Черния петък повечето намаления са за целия месец и половината от артикулите в магазина са на по-ниски цени. Смятам, че е по-удачно, тъй като така има повече време за клиента”, посочи продавач-консултантът Неделя. Тя наблюдава, че именно през този месец има и повече купувачи в магазина.

И тази година проверките на КЗП започват от началото на месеца. „Най-често срещаните нарушения са обичайните - необявяване на стара цена, фалшиво изписани намаления, подвеждащи потребителите. Вече има много засечени към момента фалшиви сайтове”, заяви председателят на КЗП Александър Колячев.

Експертите отправят съвети към всички купувачи. „На първо място, аз бих бил скептичен към търговци, които не познавам, особено онлайн. Другото много важно нещо е предварително да си направим план или списък за пазаруване - от какво имаме нужда. Затова е много важно да припомним, че имаме право на връщане, но то е валидно, само когато пазаруваме в интернет”, поясни изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов. Според Асоциацията за защита на потребителите над 50% от българите ще пазаруват на Черния петък.

Стажант-репортер: Габриела Стоименова

Редактор: Дарина Методиева