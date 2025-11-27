Днес РИОСВ-Хасково получи сигнал от граждани за белоглав лешояд, забелязан на покрива на блок в кв. „Орфей“ в града. Според подателите на сигнала птицата е в критично състояние, което наложи незабавна реакция от страна на екоинспекцията.

Екип от експерти на РИОСВ незабавно посети мястото и установи, че се касае за млад екземпляр от вида белоглав лешояд (Gyps fulvus). Птицата кацнала на покрива вероятно поради изтощение и неблагоприятни метеорологични условия. След опити да бъде достигнат лешоядът отлетял и започнал да се реe над блоковете в квартала.

РИОСВ-Хасково уточни, че при получаване на нов сигнал ще реагира отново, като при възможност ще се предприемат действия за улавяне на птицата и осигуряване на нейното оцеляване.

Белоглавият лешояд е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Младите индивиди от този вид често скитат на големи разстояния през първите години от живота си и са особено уязвими по време на миграция, когато преминават през територии с множество заплахи. Липсата на опитни птици или колонии може да застраши допълнително оцеляването им.

В района на Източни Родопи, по поречието на река Арда, се намира най-голямата колония на белоглав лешояд в България, наброяваща над 350 птици. Видът има ключова роля в екосистемата, като спомага за ограничаване на разпространението на болести чрез почистване на умрели животни.