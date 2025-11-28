Последните три дни около представянето на държавния бюджет се превърнаха в „генерален пиарски проблем”. Това коментираха пиар експертите Диана Дамянова и Георги Куртев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според тях управляващата коалиция е допуснала сериозни грешки както в комуникацията, така и в пропускането на ключови етапи от процеса на бюджетиране.

„Управляващата коалиция не успя да си артикулира основните послания по бюджета”, заяви пиар експертът Диана Дамянова.

Георги Куртев също критикува начина, по който правителството е управлявало комуникацията по бюджета. „Най-важното беше как комуникационно ще се случи този бюджет и как юридически ще се изпълнят всички стъпки. Прибързаността и игнорирането на важни етапи от дизайна на бюджета го направиха да изглежда подозрителен”, каза той.

По думите му дори перфектен бюджет би бил отхвърлен, ако не бъде ясно обяснен на обществото. „Когато имаме съмнение, независимо дали е основателно, то винаги е лошо”, допълни той.

Дамянова подчерта и безпрецедентното според нея игнориране на Тристранния съвет – „мястото за сблъсък и търсене на икономически решения между страните, които хранят държавата”.

Куртев посочи, че най-игнорираните в процеса са били работодателите, които са реалните производители на БВП.

Дамянова коментира, че проблемите около бюджета не идват от протестите на ПП-ДБ, а от това, че правителството „се огради с абсолютно всички свои врагове едновременно“. „Персонализирани са отношенията между управляващите и опозицията. Те са стигнали до физическа несъвместимост”, допълни тя.

Редактор: Петър Иванов