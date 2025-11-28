Продължават неяснотите с бюджета. Засега проектът няма да бъде изтеглен, но има и такъв вариант. Според икономиста Димитър Чобанов има някакъв напредък по темата, защото първоначално работодателите отказаха преговори. Според него е притеснителна реакцията на синдикатите. „Те сякаш решиха да се възползват от ситуацията. Техните искания преди бяха далеч по-скромни. Синдикатите настояват винаги за по-високи разходи, а това е най-силното притеснение за работодателите”, обясни Чобанов в „Денят на живо”.

Икономистът подчерта, че сега правителството е склонно на отстъпки, но те по-скоро трябва да са в посока намаляване на разходната част, защото пропуснатите приходи от увеличаването на пенсионната вноска и данък „Дивидент” ще са около 1 млрд. евро. Той анализира, че не е трудно да се намерят тези пари, но работодателските организации трябва да сложат своите предложение на масата.

„Говори се, че вдигане на данъчните оценки на имотите може да възстановят този липсващ милиард. Данъчните оценки не са ревизирани от 2007 г. насам”, изтъкна Чобанов. Той отбеляза, че предимството е, че това е процес, който е лесен за администриране и има сериозен обхват. „Ако искат да запазят другите социални придобивки БСП ще трябва да се съгласят с това. По-добрият подход е да се пристъпи към ограничаване на разходи, но ако няма съгласие, данъчната оценка е алтернатива. Първо трябва да се намали разходната част", настоя икономистът.

Според Чобанов премахването на автоматизмите при заплатите би било много правилно решение и ще облекчи бюджета и този механизъм трябва да бъде коригиран. Той допълни, че синдикатите обаче едва ли ще позволят да бъде отвързана минималната работна заплата от средната.

