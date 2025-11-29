-
Как се възпитават едни от най-умните деца на света?
-
Жители на Долно Ябълково събират средства за изграждане на символ на селото си
-
Дъждовен уикенд с валежи в събота
-
Георги Динев: Към този момент няма опасност от преливащи реки и компрометирани стени на язовири
-
Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор
-
Втори ден: Бедствено положение в Югозападна България заради проливните дъждове
Марулите в оранжериите са напълно унищожени
Тежки водни бедствия белязаха последните дни от седмицата. В Югозападна България няколко общини бяха сериозно засегнати. В тях наред с къщи, дворове и улици, пострада и поминъкът на местното население – оранжериите.
Огромни количества марули и домати бяха унищожени в село Ново Делчево. Земеделците разказват за тежки загуби, но и за задаващите се тепърва проблеми, като например преовлажняването на почвата в самите оранжерии — нещо, което няма да им позволи въобще да влязат в тях или да извършат някаква земеделска работа вътре.
Втори ден: Бедствено положение в Югозападна България заради проливните дъждове
„Щетите са тотални, няма нищо здраво. Оранжериите са скъсани. Домат, маруля — всичко се е намокрило. 100%. Един домат не сме откъснали”, казват земеделци.
Разходите, които са направени в градините, са за хиляди левове. А хората казват, че няма никаква възвръщаемост. Според производителите голяма вина за наводнението носят местните власти, които са неглижирали състоянието на деретата в района.
„Цялата река течеше вътре в оранжериите. Един канал няма изчистен. Реката не е чистена 30 години”, казват земеделците.
Производителите допълват, че наводнението е поредната причина да са на ръба на оцеляването. И някои се заричат, че унищожените марули и домати са били последното, което засаждат.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни