Снимка: Милена Стойкова,БТА/Архив
Той пренаписа историята като печели в тази категория за четвърти път
Радослав Росенов стана европейски шампион по бокс за мъже до 23 години за четвърти път. Той пренаписа историята на европейския бокс, като спечели пореден златен медал в категорията до 60 килограма.
Росенов постигна своята 17-а победа на европейско първенство в тази възрастова група само две седмици преди да навърши 22 години. Той победи с 5:0 съдийски гласа. Победата е подарък за неговия треньор Жоел Арате, който днес празнува своя 44-и рожден ден.
Викторио Илиев и Уилиам Чолов достигнаха до финалите в категориите до 65 и 80 килограма. Предстои те да се състезават за злато в шампионата в Будапеща.
