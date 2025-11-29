Радослав Росенов стана европейски шампион по бокс за мъже до 23 години за четвърти път. Той пренаписа историята на европейския бокс, като спечели пореден златен медал в категорията до 60 килограма.

Росенов постигна своята 17-а победа на европейско първенство в тази възрастова група само две седмици преди да навърши 22 години. Той победи с 5:0 съдийски гласа. Победата е подарък за неговия треньор Жоел Арате, който днес празнува своя 44-и рожден ден.

Боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов – на крака при лекарите, за да им благодарят

Викторио Илиев и Уилиам Чолов достигнаха до финалите в категориите до 65 и 80 килограма. Предстои те да се състезават за злато в шампионата в Будапеща.

Редактор: Петър Иванов