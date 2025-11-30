Последният ден на метеорологичната есен ще е преобладаващо облачен с периодични слънчеви разкъсвания – на повече места в Южна и Източна България. Сравнително слаби валежи от дъжд се очакват в западните части на Дунавската равнина и по планините. Сняг – в масивите на Западна България над 1200 метра. Ще духа умерен студен северозападен вятър в Дунавската равнина. Температури призори ще са от нула до 5 градуса, следобед – между 5-6 градуса в западните и 12-13 в югоизточните райони.

Първите дни на декември ще са спокойни. Облачността ще е динамична, с чести разкъсвания, без валежи. Сутрините ще са мразовити и мъгливи в ниската част на страната, следобедите – с разкъсване на облаците и повече слънце. Термометрите ще се движат около и малко под нулата сутрин и между 8 и 13 градуса следобед с по-високи стойности в източната половина на България.

Валежна обстановка ще се оформи около Никулден. На 5 и 6 декември ще е облачно с валежи от дъжд, сняг – в средния и високия планински пояс на Западна и Централна България. На празника дневните температури ще са между 5 и 10 градуса.