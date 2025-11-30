-
Едит и Елбърт Мадокс се оженили на 24-ти ноември 1945-та
Семейна двойка от Тексас влезе в новините с отбелязването на 80 години от сватбата в присъствието на невероятните 128 деца и внуци. Едит и Елбърт Мадокс се оженили на 24 ноември 1945-та.
Те решили да отбележат юбилея заедно с традиционния за американците Ден на благодарността. На тържеството те подновили брачните си обети, а булката носела бяла рокля, каквато нямала през 40-те години. Едит и Елбърт имат 12 деца, 37 внуци, 68 правнуци... и засега 11 праправнуци.
110-годишният Мидзуно: Какви са тайните за дълголетие на най-възрастния японец (ВИДЕО)
"Още на училище ходехме заедно. Познаваме се цял живот. Празненството е много специално за мен. Децата го организираха, на тях трябва да благодарим", призна Едит.Редактор: Цветина Петкова
