Нискоемисионната зона за автомобили в София ще действа от днес до 28 февруари 2026 г. Този сезон обхватът ѝ се разширява – освен малкия ринг, тя включва и по-голяма територия, наречена голям ринг, напомнят от общината.

Малкият ринг, където е забранено влизането на автомобили от първа и втора екогрупи, обхваща зоната, ограничена от булевардите „Васил Левски", „Патриарх Евтимий", „Генерал Скобелев", „Сливница" и ул. „Опълченска".

Големият ринг, в който не се допускат най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е

очертан от: булевардите „Сливница", „Данаил Николаев", „Ситняково", „Михай Еминеску", „Пейо Яворов", „Никола Вапцаров", улицте „Атанас Дуков", „Люба Величкова", „Сребърна", „Хенрик Ибсен", булевардите „Петко Тодоров", „Иван Гешов" и „Константин Величков".

Редактор: Цветина Петкова