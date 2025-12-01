Рак на бъбрека е причината за спешната хоспитализация на легендарния български футболист Любослав Пенев в Германия, съобщи БГНЕС.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска с подобна диагноза. В средата на 90-те той беше диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Негови близки и колеги споделиха, че той е изтощен и много отслабнал, заради което лекарите все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват. Ракът му е в напреднал стадий. Екипът от нефролози на този етап не дава прогнози за шансовете му да пребори коварната болест. Неотлъчно до него са жена му Кристина и двамата му синове.

Семейството на Пенев откри дарителска сметка за лечението на нападателя.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България", пише съпругата му.

Ако искате да помогнете на футболната ни легенда за лечението му, може да го направите по следния начин:

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

Редактор: Ралица Атанасова