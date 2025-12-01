„Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят. Домакинството на големия старт на състезанието и първите три етапа от него у нас ще позиционират България за цяла седмица на световната спортна и туристическа сцена“.

Това заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино, посветена на подготовката за старта на Giro d’Italia 2026 в България. Премиерът беше посрещнат и от италианския министър на спорта Андреа Абоди, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Преди това той се срещна с премиера на Италия Джорджа Мелони.

Организаторите на Giro d’Italia официално обявиха, че изданието през 2026 г. ще започне в България – исторически прецедент за едно от най-престижните колоездачни състезания в света. Голямата обиколка ще даде старт в София, като първият етап ще премине през емблематични части от града и ще представи страната пред милиони зрители по света.

По план няколко последователни етапа ще обхванат важни региони в България, подчертавайки природния и културен потенциал на страната. От RCS Sport подчертават, че изборът на България е резултат от успешно партньорство с институциите и стремежа Giro d’Italia да укрепи присъствието си в Югоизточна Европа. Очаква се стартът да донесе силен международен интерес, значителен туристически поток и сериозни икономически ползи за страната.

Снимка: Пресцентър на Министерския съвет

„Състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г“, допълни министър-председателят.

По време на разговора бяха обсъдени организационни въпроси, включително логистика, инфраструктура, медийно отразяване и координация между българските институции и организатора на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка и провеждане на събитието през 2026 г.

„Giro d’Italia 2026 ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт и ще популяризира колоезденето като начин на живот,“ отбеляза министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Снимка: Пресцентър на Министерския съвет

„Домакинството на първите етапи на Giro d’Italia ще постави България на картата на световния туризъм и ще презентира българската природа и история пред милиони нови посетители от цял свят,“ отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош.

Снимка: Пресцентър на Министерския съвет

Giro d’Italia е едно от най-престижните и най-гледани колоездачни състезания в света и е с над 100-годишна история. Състезанието се излъчване от телевизионни канали в около 200 държави, което гарантира значителна международна видимост за България и изключителни икономически ползи за страната ни.

Редактор: Станимира Шикова