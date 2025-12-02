Снимка: БТА
-
Правителството предложи на НС да оттегли Бюджет 2026
Днес правителството взе решение да предложи на Народното събрание да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО. Това обяви премиерът Росен Желязков на брифинг пред журналисти във вторник. И добави, че вероятно още утре парламентът ще гласува въпросното решение на МС. Това означава нова бюджетна процедура, която ще отнеме нужното време, допълни той. И поясни, че ще се проведе дебат по спорните въпроси.
"Бюджетът трябва да бъде консенсусен, да се чуят гласовете на работодателите и синдикатите, за да бъдат гарантирани правата на всеки гражданин", допълни той.
Желязков обясни конкретните мерки, които ще бъдат предложени:
- Премахване на автоматизма на нарастване на работните заплати в публичния сектор;
- Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки;
- Ще бъдат отменени като предложения темите, "които събуждат притеснения и спекулации" - концесията на тотото, гаранцията на ББР за придобиване на "Лукойл" и др.;
- Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, включително в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени.
Премиерът не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет. Ако това се случи, голяма част от социалните ангажименти не биха могли да бъдат изпълнени. Затова задачата е да бъде направено всичко възможно да има Закон за държавния бюджет за 2026 г. до края на годината, подчерта министър-председателят.
♦ По отношение на протестите Желязков каза, че кабинетът е длъжен да чуе гласа на младите хора и това е една от причините за оттеглянето на бюджета. „Протестът има не толкова политическа, колкото социална и човешка страна за търсенето на повече диалог, толерантност и хармония в отношенията в обществото”, допълни той.
Премиерът поздрави органите на реда за това, че овладяха ескалиралото напрежение след протеста. "Полицията действаше внимателно, премерено и изпълни задачата си", каза още той. Желязков подчерта, че организаторите на погромите нямат нищо общо с младите протестиращи хора.
По негови думи недоволството в понеделник не е било партийно, "независимо от това, че определени политически формации се опитват да го яхнат".
Желязков обясни, че е имало грешки от страна на организаторите на протеста и допълни, че шествието не е било съгласувано със Столичната община. Той подчерта, че ескалацията на напрежението се дължи на търсена провокация към полицията, с цел протестът да бъде окървавен.
♦ По отношение на заявката на ПП-ДБ за внасяне на вот на недоверие той посочи, че правителството е готово да влезе в дебат, който ще бъде свързан както с бюджета, така и с ценностите.
Желязков каза още: „Следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. Приемането на еврото не е даденост. Тази сложна коалиция, която изградихме, имаше за цел страната ни да завърши процеса на пълноценна интеграция в ЕС”.
Вицепремиерът Атанас Зафиров от своя страна коментира: “Социалните права ще бъдат запазени - това сме го говорили и на заседанието, което проведохме с лидерите на другите партии, участващи в съвместното управление. Новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс част от нещата, които не успяхме да договорим в стария бюджет, да намерят място в този".Редактор: Ивайла Митева
