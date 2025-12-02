С позиция след протестите, излезе председателят на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски. Той заяви, че според него Румен Радев е организатор на безредиците, а ПП-ДБ са употребили младите хора. Пеевски допълва, че ДПС нямало да се пречупи от тази агресия.



От Алианса за права и свободи призоваха за извънредни парламентарни избори и определиха действията на службите за сигурност като неадекватни.



В социалната мрежа Facebook лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев също посочи, че правителството трябва да подаде оставка и да се проведат избори.

Политически коментар направи и лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов: "Протестите трябва да продължат. И се радваме, че в буквалния смисъл на думата преди броени минути президентът на републиката заяви същото. Всъщност той препотвърди позицията си. Враг номер 1 в момента е корупцията в държавата, олицетворявана от мафиотския режим на ДПС и ГЕРБ - коалиция "Наглите". И ще хвърлим всичките си сили и средства, и усилия, за да може този нагъл коалиционен режим да отиде в историята".

