Задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София с разказ пред NOVA.

Припомняме, че от МВР уточниха, че в мъжа са намерени пари в различни купюри с бележки с имена на столични улици. "Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов пред журналисти.

"Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите на банкомат в банка. Голяма част от сумата е за ремонт, другата е от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", категоричен е Симеон Петров.

Нови протести в София и страната срещу управлението

"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Беше доста грубо отношението. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни.“ Предупредих при ареста, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Симеон в ефира на "Здравей, България". По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.

"Там ми направиха втори обиск. Снимаха ми парите, заедно с личната карта. Казах им, че това са имена на улици в София, където има апартаменти, мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той. И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова