Софийска градска прокуратура протестира мярката за неотклонение на обвиняемия за пътния инцидент на Северната тангента, при който загина полицейски служител в опит да обезопаси мястото на друга катастрофа.

Протестът е срещу определението на Софийски градски съд, с което беше наложена парична гаранция от 5000 лв. спрямо мъжа, обвинен за смъртта на униформения.

Искането е спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение - постоянен арест. СГП счита, че определението на СГС е неправилно, тъй като не е съобразено с обстоятелствата по делото и обществената опасност на деянието.

СГП иска Софийският апелативен съд да подложи на внимателен анализ всички доказателства, да отмени определението на СГС и да постанови друго.

Припомняме, че два пътни инцидента в района на Северната тангента в София взеха две жертви в нощта срещу 1 декември. Загинаха полицай и пешеходец. Служителят на реда е бил на мястото, за да обезопаси катастрофа, при която тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен мъж, блъсна и уби пешеходец на 61 години, който вървял по пътното платно.

По този казус СГП депозира протест срещу определението на СГС, с което бе наложена парична гаранция 1000 лв. на сръбския шофьор, обвинен за пътния инцидент, и поиска постоянен арест.

С прокурорско постановление на двамата обвиняеми са отнети шофьорските книжки и им е наложена забрана да напускат пределите на България.

Редактор: Цветина Петкова