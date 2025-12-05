Райският газ да се третира като акцизна стока беше сред предложенията на експерти в рамките на кръгла маса, организирана от Асоциацията на прокурорите в България. Тя бе на тема „Новата пандемия – райски газ – рискове за здравето, наказуемост за държане, превоз, публична употреба и шофиране под въздействие на диазотен оксид“ и се състоя в Съдебната палата в София.

На събитието беше обсъдена аналитична рамка, създадена от научно-експертния съвет на Асоциацията на прокурорите, която засяга нормативното регулиране на употребата, разпространението и рисковете, свързани с диазотния оксид (райски газ) и други упойващи газове. Участие взеха представители на прокуратурата, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Агенция „Митници“, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Регионална здравна инспекция (РЗИ), лекари, както и представители на неправителствения сектор и академичната общност.

Председателят на Асоциацията на прокурорите в България Елица Калпачка откри срещата и заяви, че целта е не просто да се идентифицира проблемът, а да се начертае общо експертно решение.

Зам.-министърът на правосъдието Спаска Кинчева подчерта, че статистиката сред децата и младежите е наболяла тема и превенцията е наложителна.

Системен проблем може да се реши само със системен контрол, каза Марин Малчев, зам.-районен прокурор в Софийската районна прокуратура (СРП). В Закона за движение по пътищата няма изрична забрана за шофиране под въздействие на райски газ, добави той.

Георги Коджаниколов от научно-експертния съвет към Асоциацията на прокурорите в България посочи, че липсва регламентация как се процедира с упойващи газове, като даде пример с Швеция, която не третира райския газ като наркотично вещество, но води регистри към здравното си министерство на търговците на райски газ. Десислава Петрова, зам.-градски прокурор в СГП, отбеляза, че не са малко случаите, при които употребата на райски газ се разбира и чрез свидетелски показания.

Председателят на Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ Диана Русинова заяви, че е необходимо е въвеждането на определен вид данък, както и въвеждане на номерация на всеки флакон за продажба.

Трудностите, които срещаме, са чисто законови, поради това, че няма ясни критерии, на базата на които да осъществяваме контрол. Затова приветстваме всяка инициатива за урегулиране на дейностите, каза Калин Рачев, началник на сектор „Наркотици“ в ГДНП.

Възможността райският газ да бъде третиран като акцизна стока би бил най-ефективният вариант за противодействие, посочи Кристиян Костов, зам.-началник на „Икономическа полиция“ към СДВР.

Доц. д-р Людмила Нейкова от Военномедицинска академия посочи, че няма единна нормативна методика за наркотичните вещества и всички лаборатории имат различна преценка.

В дискусионния панел участниците очертаха правилния път за справяне с проблема. Сред предложените решения бяха вдигане на цената на райския газ, дооборудване на лабораториите с апаратура, въвеждане на цялостен законодателен пакет, както и законово регламентиране за лицата, които могат да притежават райски газ.

