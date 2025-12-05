-
Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс
-
Хора с увреждания използват специално адаптирани ски в Алпите (ВИДЕО)
-
Мартин Миланов: Българският хокей - предизвикателства и възможности за младите таланти
-
Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО)
-
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
-
Спортни новини (07.12.2025 - обедна)
-
Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца
Демонстрации се проведоха в Стара Загора, Видин и други населени места
Отново у нас недоволни граждани излизат на протести срещу управлението. Те са категорични, че няма да спрат с демонстрациите, докато не падне правителството. Шествия се провеждат в Стара Загора, Видин и други градове.
Отново протести в някои градове в страната
В Стара Загора точно в 18 ч. жители се събраха пред Общината с призиви, че живеят все по-бедно, парите им не стигат и настояват за промяна. Протестиращите скандираха „Оставка!”, а по-късно тръгнаха и на шествие по старозагорските улици.
За поредна вечер жители на Видин излязоха, за да изразят недоволството си от управлението на страната и да поискат оставката на правителството. Въпреки дъжда, над 50 души се събраха на площад „Бдинци“ пред сградата на Общината в крайдунавския град.
Същевременно от „Продължаваме промяната” приканват за нов протест в Триъгълника на властта. С пост на официалната си страница във Facebook от партията го обявиха за 10 декември от 18:00 часа.
Последвайте ни