12 огнеборци от Видин и 12 изоставени кучета в един календар с кауза. Всяка снимка е обещание за дом, надежда и ново начало.

Любов, Рошко, Фреа, Карамелчо, Ласо, Топчо са част от кучетата, които позират заедно с видинските пожарникари за снимките на благотворителния календара.

Фреа е изоставена като бебе пред кучешкия приют във Видин. Днес обаче тя има свой дом и безусловна любов в семейството на пожарникаря Пламен Вълчев.

„Исках да имам куче и веднъж ходих в приюта, харесах я и поисках да я осиновя”, казва инспектор Вълчев.

Преди дни двамата застават рамо до рамо за снимка. „Куче да се снима е много сложно, а и тя не иска да седи много, много на едно място”, обяснява стопанинът ѝ.

Предизвикателство е било и за кучетата, и за пожарникарите.„Харесах си едно, взех го. То откликна много на самите снимки, седеше спокойно, гледаше към фотоапарата все едно знаеше, че ще се снима”, разказва Деян Георгиев, командир на екип в РДПБЗН- Видин.

Зад обектива стоят любителите фотографи Виктория и Валентин.



„Беше много емоционално. Катереха се по камиони, лягаха по земята, събличаха се по къс ръкав за летните месеци и няма еднакъв кадър. Всеки кадър е много индивидуален. Всяко куче по някаква линия прилича на човека, с който се е снимало”, разказва Виктория Витомирова.

„Бяха много приятни, много забавни и като ме попита някой как да застане и му кажа, както го усеща и той застане, но кучето гледа в друга посока”, разказва Валентин Борисов.

Във видинския приют за бездомни кучета живеят над 60 животни.

„Идеята дойде напълно на шега. Шегувахме се с това, че трябва да направим календар с пожарникарите по примера на австралийските пожарникари. Сега всички средства, които ще съберем, ще бъдат използвани за животинките в приюта и всички, които ще спасим”, казва Ирена Владимирова от общинския приют за бездомни кучета във Видин.



Календарът ще е готов до дни. Ще е луксозно издание, голям формат и ще струва 25 лева.



„Надявам се да придобие доста широк отзвук този календар и да съберем повече средства, защото трябва да променим условията в приюта”, заяви Георги Георгиев, началник на сектор „Превантивен контрол” във Видин.

„Много кучета има в приюта, които чакат своя човек. Дано да се намерят повече хора, с които да се харесат. С тази кауза ще се помогне и се надявам да се подобрят условията”, заяви Милен Сиянов, командир на екип РДПБЗН- Видин.