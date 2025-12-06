Тази събота в "Нищо лично" Краси Боев ни среща с австралийката Бет Уилърд. Тя е призната за един от най-добрите дегустатори на вино в света. В преследване на ненадминатия гроздов еликсир Бет обикаля почти всяко интересно кътче на планетата.

"Нищо лично": Историята на една блондинка сред лозята

Повече по темата гледайте във видеото.