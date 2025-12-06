Днес е Никулден. На празника говори именикът – актьорът Николай Урумов. За шараните и революциите, за политиката без табута и задръжки. За пиесата, която се обърка. И за да няма объркване - това са заглавия от театралните афиши. През думите на героите от пиесите обаче прозира точната диагноза на обществото, в което живеем. И за да бъде метафората още по-силна, Николай Урумов споделя как той приема света около себе си малко след репетицията на новия спектакъл на Бойко Илиев – „Убийство по учебник“, чиято премиера е на 23 декември.

2200 страници - това представлява книгата на поп Минчо Кънчев, български революционер от края на 19-и век, съратник на Васил Левски. Произведението, което носи заглавието „Видрица“ е написано на ръка и представлява сборник от мемоари, пътеписи и дневник на свещеника, който създава революционни комитети в поробена България, осъден на каторга в Диарбекир и помилван през 1878 година. Всъщност думата „видрица“ означава малка каца, с която по това време сиромасите са просили милостиня по къщите. Време революционно, когато се подготвя освобождението. А актьорът Николай Урумов представя този моноспектакъл.

Актьорът споделя, че след поредната чаша вино българите са готови на революция, но на следващия ден ситуацията е различна – „не искаме да си спомним”. И така се получава цикличност на революции, допълва той. Според него времето е революционно, но резултатите са нулеви, няма развитие, няма адграждане.

