Ако имат малко останал политически инстинкт, би трябвало всички вкупом да напуснат потъващия кораб. Това каза в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

ПП-ДБ, с подкрепата на АПС и МЕЧ, внесе шестия вот на недоверие. В деня на дебатите ще бъде свикан и нов протест с искане за оставка на кабинета.

“Когато над 100 000 човека крещят “Оставка” по площадите, а социологическото проучване на “Мяра” показва 70% обществена подкрепа за протестите, тогава всеки един, който има малко политически опит, знае, че трябва да намери много бързо изход”, коментира Божанов.

Той обясни, че разчитат на здрав разум “Дали това ще бъде така или управляващите на инат няма да го направят, е въпрос към тях”.

“Целта на новия протест е да се съберат максимално много хора, за да видят управляващите, че това не е нещо еднократно и че тактическият им ход да изтеглят бюджета и да внесат нов, в който най-скандалните неща ги няма, но философията остава сбъркана, не е минал. Дано това да им помогне в събуждането и подаването на оставка”, каза Божанов.

Според него няма как да се очаква, че когато има 100 000 души на площада, те ще стоят сгъчкани в продължение на часове. “Винаги този тип протести тръгват на шествие, обикновено по жълтите павета. МВР много добре го знае това”.

“По всичко изглежда, че провокаторите са действали с МВР, а ведомството не успя да опровергае тези съмнения по време на изслушването. Планът най-вероятно е бил те да се влеят в тъмното. Това, че провокаторите бяха на светло и всички български граждани ги видяха и се видя пълното бездействие на полицията, по-скоро беше нарушение на първоначалния им план”, смята той.

Божанов сподели, че е видял група от 10 провокатори с черни дрехи и маски. “Тогава се огледах за полиция, за да кажа на някого, но нямаше нито един полицай. Звъннах на министъра на вътрешните работи Даниел Митов да му кажа какво се случва. Получих нелепото обяснение, че те не знаели, че ще има произшествие и затова нямало никаква полиция”.

