Защо пилатес е сред най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс. Как тази система от упражнения укрепва мускулите в дълбочина, подобрява стойката, увеличава гъвкавостта и помага за намаляване на стреса. Отговорите дава "Дойче веле".

Независимо дали търсите по-добра подвижност, възстановяване след натоварване или просто спокойствие в ежедневието – пилатес може да бъде вашият идеален избор. Той представлява тренировка за цялото тяло. И работи на принципа за хармония между тялото и ума, а всички движения са прецизни и контролирани.

Пилатес помага за увеличаване на констната плътност, трениране на баланса, подобряване на паметта и съня, укрепване на имунната система. А също така и при болки в гърба, остеоартрит, облекчава стреса, намалява целулита и облекчава депресията. Положителните ефекти се дължат главно на упражненията.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова