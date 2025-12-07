Снимка: iStock
-
Георги Господинов: Хората търсят отговори на сериозни въпроси в литературата
-
Хора с увреждания използват специално адаптирани ски в Алпите (ВИДЕО)
-
Мартин Миланов: Българският хокей - предизвикателства и възможности за младите таланти
-
Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО)
-
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
-
Спортни новини (07.12.2025 - обедна)
Той работи на принципа на хармонията между тялото и ума, движенията са прецизни и контролирани
Защо пилатес е сред най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс. Как тази система от упражнения укрепва мускулите в дълбочина, подобрява стойката, увеличава гъвкавостта и помага за намаляване на стреса. Отговорите дава "Дойче веле".
Независимо дали търсите по-добра подвижност, възстановяване след натоварване или просто спокойствие в ежедневието – пилатес може да бъде вашият идеален избор. Той представлява тренировка за цялото тяло. И работи на принципа за хармония между тялото и ума, а всички движения са прецизни и контролирани.
Пилатес помага за увеличаване на констната плътност, трениране на баланса, подобряване на паметта и съня, укрепване на имунната система. А също така и при болки в гърба, остеоартрит, облекчава стреса, намалява целулита и облекчава депресията. Положителните ефекти се дължат главно на упражненията.
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни