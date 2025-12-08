Снимка: БГНЕС
Докъде ще стигне недоволството им?
Какво изкара младите хора на протеста срещу управлението и бюджета? Коментар по темата в ефира на „Здравей, България” направиха Александър Танев, студент по право в Софийския университет, Мартин Атанасов, създател на проекта „Черна писта”, Калина Божилова, един от лидерите на протеста на младите лекари и Никола Иванов, студент в Софийския университет със специалност „История и геополитика на Балканите”.
„За нас всички знаят, че протестираме за здравна реформа. Нещата се обърнаха в посока да се говори само за пари, но ние говорихме и за много други неща от самото начало. Не срещнахме по никакъв начин съдействие от властимащите. Няма какво да се приеме всъщност, защото в бюджета на Касата махнаха тези целеви 260 милиона, които бяха за нашите заплати. Никога не сме и искали тези пари да минават през бюджета на Касата, защото той е едногодишен, а ние за едногодишно решение не се борим“, поясни Божилова.
Тя подчерта, че за младите лекари липсата на диалог и отказът от структурна промяна в системата тежат повече от финансовите параметри.
Божилова заяви, че недоволството не е насочено към конкретни личности, а към цяла политическа структура, възприемана като порочна.
„Борисов и Пеевски са просто събирателен образ на корупцията в държавата. Хората около тях не са по-различни“, допълни тя.
Недоверието към политическите лидери
Според Никола Иванов липсва политик, който да представлява реално младите хора.
„Не смятам, че в момента от управляващите има човек, който да репрезентира, така да се каже, народа или най-малкото нас, младите. Всеки е имал шанса си и го е, може би, пропилял“, смята той.
И допълни, че усещането за политическа безизходица и поколенческо обезверяване, което допълнително мобилизира младите да излязат на улицата.
Искрата, която запали недоволството
Мартин Атанасов постави акцент върху натрупаното разочарование от различни публични системи, но и върху конкретен момент, който е ескалирал напрежението.
„Причините са всички безумия в здравната съдебната и социалната системи. Всички сектори на държавата са в едно укаяно, безумно състояние. Това е скандално. От друга страна обаче, нещото, което може би запали искрата, беше наглостта, която видяхме на Бюджетна комисия, след това на обсъжданията в Народното събрание. Изобщо сигналът бе „първо ще оттеглим бюджета, ще ви послушаме, ама после ще направим, каквото си искаме". Буквално тази подигравка в лицата на хората и изкара на площада“, смята той.
Редактор: Габриела Павлова
