Министерството на вътрешните работи налага допълнителни мерки заради студентския празник. От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщават, че в районите на питейните и увеселителните заведения има засилено полицейско присъствие. От „Пътна полиция” също следят за водачи, употребили алкохол или наркотици. И тази година едни от най-желаните места за студентите са курортните градове. В Банско се очакват над 5000 празнуващи. Пампорово също е в пълна готовност за празника. Какво още са подготвили хотелиерите коментира изпълнителният директор на „Пампорово” АД Стефан Присадов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той заяви, че хотелите вече са пълни и всички места са заети. „Купонът започна още вчера. Като мероприятие беше и премина много добре. Всичко беше прекрасно. И днес продължават с пълни сили”, каза изпълнителният директор.

По думите му хотелиерите са в постоянен контакт със служителите на МВР. „Като организатори ние сме се погрижили да има допълнителна охрана от външна фирма. Също така е подсигурен медицински екип от ЦСМП – Смолян, за да може в случай на някакъв инцидент да се реагира бързо, да няма забавяне и да не чакаме лекарски екип или линейка. Погрижили сме се да има на разположение лекарски екип с линейка, който да е горе в самия курортен комплекс, заяви той.

Студентският празник: Пълни ли са курортите и какви са цените за 8 декември

Присадов коментира още и какви са условията за каране на ски в курорта. „Към днешна дата, за съжаление, условията за ски са абсолютно неподходящи. Няма сняг, няма снежна покривка по пистите. Надяваме се на захлаждане в най-скоро време, като има такива индикации от това, което наблюдаваме. Индикациите са след 15-16 декември да има захлаждане”, допълни изпълнителният директор на „Пампорово” АД.

Редактор: Ивайла Маринова