"Засега има заявен протест от 18 до 22 ч. в сряда в Триъгълника на властта. Организаторите са същите от миналия понеделник. Подготвяме се с всички сили, събираме информация, отнасяща се за появата отново на провокатори към полицията", заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той съобщи, че днес отново е направен анализ, при който е наблегнато на лица, които предварително да бъдат изведени от протеста. "Ще има отново КПП и ще се селектират лица, които имат и предишни деяния и евентуално предстоящи такива. Апелираме към организаторите на протеста да бъдат наш естествени партньори", заяви Николов.

"Ние ще даваме сигнали на мирно протестиращите, когато забележим група организирани младежи, ще извеждаме такива хора с профил на локали, за да не се нарушава здравето, спокойствието и правото на мирен протест на гражданите", добави още директорът на Столичната полиция.

Протестни инициативи са обявени от парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България" в много български общини и няколко европейски града.

Редактор: Ралица Атанасова