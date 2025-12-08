Банско посреща хиляди туристи за днешния 8 декември. Студентският празник традиционно дава неофициалното начало на зимния сезон в подножието на Пирин.

От полицията уверяват, че са взели всички мерки за мирното и безопасно протичане на днешната вечер. Купонът в Банско започна още по светло – силна музика от всички заведения и шумни компании, които загряват. На много места големи групи студенти се събраха, за да започнат празника. Привечер те се преместват към местата, на които ще празнуват.

"Надяваме се да си прекараме добре. Най-малкото - да имаме някакви спомени от довечера", каза празнуващ студент пред камерата ни.

В заведенията в курортния град вече няма места. Кувертите на цени между 50 и 100 лева са отдавна разпродадени.

Готови ли са в Пампорово за Студентския празник

"В куверта ни влиза салатка, ракийка, основно ястие - пилешко месце, десерт, безалкохолно, вода. Като цяло студентските празници винаги са минавали в Банско по един обичаен начин и хората винаги се връщат при нас. Затова в Банско винаги е пълно на студенскиите празници", казва управителят на механа Симеон Даков.