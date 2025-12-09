Снимка: Булфото
Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка, пишат близките му
Семейството на футболната звезда Любослав Пенев благодари за подкрепата чрез страницата му във Facebook.
59-годишният бивш нападател на ЦСКА и на испанските "Атлетико" (Мадрид), "Валенсия", "Селта" и Компостела, се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия и е в тежко състояние. Съобщението беше публикувано на български и на испански език:
До всички, които заставате до нас, от името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени. Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност. Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка. Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия.
Припомняме, че на 30 ноември стана ясно, че легендарният играч е диагностициран с рак на бъбрека, а дарителска кампания у нас и в Испания започна набиране на средства за спешна скъпоструваща операция. Междувременно първият отбор на "Валенсия" излезе с тениски, на които пишеше "Любо" на мача си със "Севиля".
Ако искате да помогнете на футболната ни легенда за лечението му, може да го направите по следния начин:
Дарителска сметка:
BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева
Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев
