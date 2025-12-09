Семейството на футболната звезда Любослав Пенев благодари за подкрепата чрез страницата му във Facebook.

59-годишният бивш нападател на ЦСКА и на испанските "Атлетико" (Мадрид), "Валенсия", "Селта" и Компостела, се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия и е в тежко състояние. Съобщението беше публикувано на български и на испански език:

До всички, които заставате до нас, от името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени. Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност. Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка. Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия.

Припомняме, че на 30 ноември стана ясно, че легендарният играч е диагностициран с рак на бъбрека, а дарителска кампания у нас и в Испания започна набиране на средства за спешна скъпоструваща операция. Междувременно първият отбор на "Валенсия" излезе с тениски, на които пишеше "Любо" на мача си със "Севиля".

Ако искате да помогнете на футболната ни легенда за лечението му, може да го направите по следния начин:

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

