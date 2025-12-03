Испанският гранд "Валенсия" започна кампания за набиране на средства на футболната легенда Любослав Пенев, съобщи испанският сайт AS.

Той бе хоспитализиран, след като неговата диагноза рак на бъбреците се е усложнила, докато провеждал лечение в клиника в Германия. Бившият нападател е легенда в ЦСКА, България, както и редица испански отбори - "Валенсия", "Атлетико" (Мадрид), "Селта" и "Компостела". Пенев се нуждае от 300 000 евро за сложна операция и всяка помощ е добре дошла.

Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

"Валенсия", чрез своята Асоциация на играчите, започна набиране на средства в помощ на Пенев чрез дарения по банкова сметка ES23 3159 0078 5727 8681 8225. Асоциациите на играчите на "Атлетико" (Мадрид) и "Селта" подкрепят тази инициатива.

Бившият нападател и бивш треньор на националния отбор на България е хоспитализиран в онкологична клиника в Германия поради напреднал стадий на рак на бъбреците. Лекарите работят по определяне на подходящото лечение, като химиотерапията е изключена поради влошаващото се физическо състояние. При тази ситуация решението би включвало скъпа операция. По тази причина бившите му съотборници във "Валенсия" и самият клуб решиха да обединят сили и да съберат средства, за да покрият разходите за гореспоменатата операция.

Любослав Пенев е диагностициран с рак на бъбрека, стартира дарителска кампания

Любо Пенев вече пребори сериозно заболяване през 1994 г., именно по време на престоя си във "Валенсия", когато се излекува от рак на тестисите, който му попречи да участва на историческото Световно първенство в САЩ, където България постигна четвърто място.

