Ден преди влизането на трите бюджета на държавата в зала лидерът партията мандатоносител Бойко Борисов смята, че новият бюджет е добър. "Поправихме го така, че мисля, че това е един добър бюджет", заяви той в кулоарите на Народното събрание.

Опозицията обаче вижда доста проблеми. Първо - прогнозата за вдигане на данъци и осигуровки от 2027 година и тегленето на нов дълг.



"Този бюджет всъщност отлага, а не поправя безобразията, които бяха заложени в стария", коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Нов бюджет, стари проблеми: Трите план-сметки влизат в пленарната зала

"Пари няма, задлъжняването се увеличава с големи темпове. Прогнозата за следващите две-три години е много лоша", посочи лидерът на "Възржадане" Костадин Костадинов.

Експерти смятат, че ако държавата продължи да харчи над 45% от брутния вътрешен продукт, то ще стигнем до тежки последствия.



"Повишаването на данъците е неизбежно, алтернативата е да избие през дефицита, дългова криза и пак да се дойде до повишаване данъци, дълг и рецесия", коментира икономистът Лъчезар Богданов

Сметките на Общественото осигуряване и парите за задраве се очаква да бъдат разгледани в пленарна зала в четвъртък.