Студентите по право Мария Павлова и Александър Танев са част от Инициативния комитет „Студенти против мафията”, които бяха на протестите срещу бюджета и правителството.

Танев сподели в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че има хора в този парламент, които трябва да го напуснат и никога да не връщат повече. „Надявам се, че обществото е вече политически образовано и разбира, че тези хора не трябва да се връщат в Народното събрание. Кабинетът издъхна, хората го свалиха, оттук нататък предстои важното”, допълни още той.

Павлова каза, че гласът на гражданите е бил чут и че не само поколението Gen Z, но и другите, „които се борят десетилетия с модела на управление”, са оказали влияние върху решението за оставка. Тя беше категорична, че се абстрахират от личностните подбуди.

Александър каза, че младите се интересуват от политика, ерудирани са и се пита защо не се дава възможност да допринесат за благосъстоянието на България.

Мария от своя страна каза, че в комитета, който са сформирали, има хора с различни политически възгледи, но това няма значение в името на общата кауза.

„Аз съм тук не за ПП-ДБ, МЕЧ, „Възржадане”, „Величие”, срещу Борисов и Пеевски. Аз съм за демократична и правова България. И ако утре Ивайло Мирчев, Асен Василев или някой друг започне да налага същия модел, със същото желание и хъс ще се боря срещу тях. Въпросът не е в имената, а в практиките”, каза още Александър. Той заяви, че младите ще следят политическият процес и ще бъдат активна част от него.

Мария беше категорична, че това, че са обединени в протестните си действия, не означава, че са свързани с някоя политическа партия. И беше категорична, че инициативата им няма да спре дотук. Тя заяви, че "отукк нататък гражданският контрол вече ще бъде много по-сериозен, вече няма да се правим, че не виждаме случващото се".

"Писна ни, писна ни да гледаме това, да си мислим, че сме слаби, че не можем да влияем, че тези хора там взимат решенията. Не, българският народ ще взима решенията накъде ще търгне България", допълни Александър.

Редактор: Цветина Петрова