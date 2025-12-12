След по-малко от два месеца започват 25-ите Зимни олимпийски игри. За домакин е избрана Италия с град Милано и курорта Кортина Д'Ампецо. Страната вече е готова да посрещне спортистите. Олимпийското село включва 377 мобилни къщи, част от които адаптирани и за атлети с увреждания.

Остават по-малко от два месеца преди началото на зимната олимпиада в Италия. Страната е готова за форума. Игрите ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026, а Параолимпийските – през март. „Когато пристигнах преди 19 месеца, изглеждаше невъзможно всичко да бъде приключено навреме. Доказахме, че със знания, качество и внимание сроковете и разходите могат да бъдат спазени, без компромис с качеството”, каза архитектът Фабио Салдини.

Състезанията ще обхванат голяма част от Северна Италия – 116 събития в 16 дисциплини на общо 13 локации, сред които градовете-домакини Милано и Кортина д’Ампецо. „Атлетите ще бъдат настанени в мобилни домове, където ще могат да си почиват на спокойствие. За тяхното физическо и психическо благополучие ще разполагат и с общи части с площ от 10 хиляди квадратни метра, както и със столова, отворена 24 часа в денонощието”, сподели Фабио.

Новопостроеното олимпийско село разполага с 377 мобилни къщи, които ще приютят 1400 спортисти. „20% от мобилните домове са предназначени за атлети с увреждания, които ще участват в игрите”, разказа архитъктът.

Италианската кухня очаква включване в Списъка на нематериалното културно наследство

След края на Олимпиадата селото няма да бъде изоставено. Жилищната част ще бъде преместена и използвана за социални проекти. „Част от къщите ще бъдат използвани за социални цели, а останалите ще бъдат преместени на места, предназначени за мобилни домове”, добави Салдини.

Италия за първи път е била домакин на Зимните олимпийски игри в град Кортина през 1956 година, а след това през 2006-а в Торино. Сега това ще бъде третото домакинство на страната.

Редактор: Ивайла Маринова