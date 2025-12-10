Италианската кухня, която отдавна е сред най-търсените по света, е напът да получи ново признание: официалното ѝ обявяване за културно богатство от организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Предварителна оценка на ЮНЕСКО одобри добавянето на италианската кухня в списъка за „нематериално културно наследство“, а окончателното решение се очаква в сряда. Кандидатурата беше стартирана през март 2023 г. от италианските министерства на земеделието и културата и представя италианската кухня – от паста и пица до ризото и особуко – като социален ритуал, който обединява семействата и общностите. „Няма една единствена италианска кухня, а мозайка от местни изразителни разнообразия“, заявяват от правителството.

От традиционното за Ломбардия ястие оссобуко – задушено телешко месо с гремолата, до орекиете с листа и връхчетата от ряпа, типично за Пулия, всеки регион показва италианското биоразнообразие и творчество, се казва в изявлението на италианските власти.

Премиерът Джорджа Мелони подкрепи инициативата, наричайки италианската кухня символ на „култура, идентичност, традиция и сила“. От италианската индустрия смятат, че признанието от ЮНЕСКО може да доведе до ръст на туризма с до 8% за две години, като добави 18 милиона нощувки. Италианската кухня свързва 60 милиона жители в страната с до 85 милиона души от италиански произход по целия свят. В световен мащаб пазарът на италиански храни достига 251 млрд. евро през 2024 г., или 19% от световния пазар на ресторанти, според Deloitte. Но имитациите на продукти в чужбина струват на Италия около 120 млрд. евро годишно.

Не всички в Италия обаче подкрепят кандидатурата за включване в списъците на ЮНЕСКО, в които вече фигурират италианското оперно пеене и ловът на трюфели, например. Професорът по история на храните Алберто Гранди нарече кандидатурата за ЮНЕСКО „просто маркетингова операция" в интервю за уебсайта Mantovauno миналия месец. В книгата си от 2024 г. La cucina italiana non esiste („Италианската кухня не съществува") Гранди твърди, че много ястия, считани за традиционни, включително паста алла карбонара, са сравнително модерни изобретения, повлияни от чужди култури.

Забележките на Гранди предизвикаха остра реакция от страна на земеделската асоциация Coldiretti, която нарече твърденията му „сюрреалистични атаки срещу националната кулинарна традиция“. Шеф-готвачът с три звезди Мишлен Масимо Ботура обобщава така: „Италианската кухня е древен, ежедневен, свещен ритуал – изкуството да се грижиш и обичаш, без да казваш нито дума”.