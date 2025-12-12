Близки и приятели на легендата на ЦСКА и националния отбор Любослав Пенев организират благотворителен турнир в негова подкрепа преди Рождество Христово.

Надпреварата ще се проведе в дните преди Коледа, а двубоите започват на 21 декември от 10 часа в залата на ДИТ в Драгалевци. Крайният срок за записване е 19 декември. Таксата за участие е 200 лв на отбор.

Семейството на Любо Пенев: В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени

По време на мачовете ще има и кутия край терените, където желаещите могат да помогнат на Пенев в борбата му с коварното онкологично заболяване. В добавка ще има и търг, на който ще бъдат разиграни футболни и спортни артикули.

Ел Голеадор води тежка битка за живота си в клиника в Германия. Влошаването на здравословното му състояние предизвика вълна от подкрепа, като вече са организирани няколко кампании и инициативи както от семейството му, така и от футболни клубове.

Редактор: Ивайла Митева