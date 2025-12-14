Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Типичният български инструмент вече е в Списъка за нематериално културно наследство на човечеството
На 20-тата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство в Делхи беше прието вписването на българската гайда и гайдарското свирене в списъка на ЮНЕСКО.
Решението идва след изготвената през миналата година национална номинация.
6-годишният Боян е трето поколение гайдар. Гледал е баща си да свири и се е учил сам. Споделя, че за да надуе гайдата трябва да има въздух, колкото е голям нейният мех.
Над 70 гайдари се обучават в Гайдарски състав „Караджата” в Пловдив.
Българското гайдарство влезе в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО
"Аз не само трябва да ги уча да свирят на гайда, ами да ги вдъхновявам. Гайдата е национално богатство. Инструмент, който за мен е жив и има собствена душа, която се обединява с душата на гайдаря, а от там се получава нещо космическо", смята Явор Бобев.
Християна Добрева споделя, че нейният баща, който вече не е сред живите, е бил музикант и в негова памет е обещала, че ще свиря. Затова влага душа и сърце за него.
Преди дни ЮНЕСКО официално включи българската гайда и гайдарското свирене в Списъка за нематериално културно наследство на човечеството.
"За нас беше много важно със световното обществено решение да се даде най-високият възможен статут на гайдарството. Това е едно много представително признание, много важно, доколкото България е сред най-активните държави в нематериалното наследство", смята доц. Тодор Чобанов.
Номинацията е изготвена по съвместна инициатива на Министерството на културата, Регионалния център за нематериално културно наследство към Юнеско и Регионалния исторически музей в Смолян.
Зелена светлина за включването на българската гайда в списъка на ЮНЕСКО
"Номинационното досие беше подготвено в продължение на два месеца. Над 120 гайдари и гайдарски колектива бяха включени. Обиколихме доста региони. Като целта е не само да се покаже, че гайдата е традиционен музикален инструмент, а и че има предаване на традицията от поколение на поколение", допълва той.
На въпрос какво е да чуеш звука на гайдата Явор Бобев отвръща: нещо истинско, което не може да се опише.
Стажант-репортер: Габриела Стоименова
