Настоящият сух декемврийски период ще продължи и в следващите няколко дни. До петък включително сутрините ще са с предпоставки за понижена видимост в ранните часове, а следобедите - преобладаващо слънчеви. Най-чести ще са мъглите покрай големите водоеми. В първите дни на седмицата призори температурите ще са около и малко под нулата, следобед – между 7 и 12 градуса. В края на периода ще е леко по-топло с дневни температури в интервала 10-15 градуса.





Време по празниците



Промяна в обстановката се очаква в дните преди Бъдни вечер и Коледа. От 21 декември нататък облачността ще се увеличи. С развитието на поредица циклони предстои период с валежи. Ранните прогнози допускат в първите дни да вали дъжд в равнините и сняг в планините на Западна България.

С понижението на температурите обаче, между Коледа и Нова година се очертава да падне сняг и на по-малка надморска височина. Там, където не падне сняг, в някои от дните са възможни по-значителни количества дъжд, а в най-южните и югоизточни райони и спорадична гръмотевична активност.



Температурите до Бъдни вечер ще останат в широк диапазон – най-често дневните максимални пикове ще са от 9 до 14 градуса. Между Коледа и Нова година ще е по-студено с температури в топлите часове между 3 и 8 градуса.

Ранни прогнози за януари



С всички условности на дългосрочното прогнозиране, в началото на 2026 година се очаква обстановка, по-близка до зимната. Количеството и честотата на валежите ще са около нормата за месеца. Температурите ще се движат около и под обичайното. Първата половина на януари се очертава по-студена с условия за снеговалежи, както в планините, така и в равнинната част на страната.

