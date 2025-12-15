Министерският съвет одобри 1 726 215 лв. за обучение и подготовка на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Финансирането се разпределя между 592 общински училища в цялата страна, чиито възпитаници през миналата учебна година са участвали в национални кръгове на ученически и международни олимпиади и на балканиади.

Средствата се отпускат по Националната програма на МОН „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.

Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света. Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни. Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.

Правителството отпусна и 56 970 лева за стипендии на ученици с изявени дарби. Средствата са за финансово стимулиране на 82 ученици, които през третото тримесечие на 2025 г. са се класирали на призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката и спорта. Сред стипендиантите има възпитаници на държавни, общински и частни училища, както и на ТУЕС.

Стипендиите се отпускат по силата на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. По Програмата Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии. С него се осигуряват средства в размер на 94 905 лева за изплащане на отпуснати стипендии по Програмата през 2025 г. за постигнато класиране през третото тримесечие на 2025 г. на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, и на ученици от общински и частни училища. Средствата се осигуряват за сметка на предвидените за тази цел разходи по централния бюджет за 2025 г.

