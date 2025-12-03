Талантливи ученици и първокурсници, които са се проявили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии. За тази цел Министерският съвет одобри нова програма на Министерството на образованието и науката „Избирам да следвам в България“. Програмата е част от приоритетите на правителството за задържане на младите ни умове в страната и създаването на повече предпоставки за реализирането им в България.

Подкрепа по програмата ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в следните области: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект. При продължаване на обучението си в българско виеше училище, те няма да заплащат семестриални такси и ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата за съответната година, но не повече от 665 евро.

Общият размер на програмата е 3,6 млн. евро. Средствата ще се предоставят на държавните висши училища, които ще изплащат стипендиите на студентите. Програмата ще има продължителност от 60 месеца, като финансирането ще се разпределя по академични години в зависимост от броя на записаните лауреати.

„Избирам да следвам в България“ е програма, която не само мотивира и насърчава талантливите ни умове, но и предотвратява техния отлив към чужбина. Тази инициатива ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на България чрез подготовка и задържане на висококвалифицирани специалисти, които да развиват икономиката и научния потенциал на страната. Успоредно с това ще се засили и връзката между висшето образование и пазара на труда, се посочва в програмата на МОН.

Стипендии за 788 ученици с изявени дарби

Министерският съвет одобри 631 665 лв. за стипендии на 788 ученици с изявени дарби. С тях се осигурява финансово стимулиране на 529 деца от общински училища, 205 таланти от държавни образователни институции, 27 ученици от частни училища.

Средствата се предоставят по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г., приета с Постановление на Министерския съвет. С тях ще бъдат изплатени стипендии, отпуснати през 2024 г. и 2025 г.

