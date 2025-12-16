Петима приятели решават да извършат немислимото – заедно проникват с взлом в пустеещия дом, издигащ се на хълма, високо над града, в който живеят. Има легенда, че там присъства нещо непознато, идващо от друг свят и готово на всичко, за да постигне целите си. Тийнейджърите не вярват в суеверия, но успяват да предизвикат силни свръхестествени сили. Това е историята в романа „Опасни сказания”.

„Основното нещо при тази книга е, че аз успях отново по някакъв начин да преборя част от себе си”, сподели в предаването „Социална мрежа” авторът Благой Иванов.

„Книгата, макар да започва с тийнейджъри, тя не е само със или само за тийнейджъри. Всъщност тя съдържа в себе си адски много различни истории, които по някакъв начин са преплетени към финала на книгата. В тези истории има хора от всякаква възраст и от всякакъв морален спектър”, каза авторът.

Повече гледайте във видеото.