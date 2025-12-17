От пресцентъра на „ДПС - Ново начало“ изпратиха позиция до медиите, в която изнасят информация за охраната, предоставяна на Делян Пеевски от Националната служба за охрана (НСО). Повод за изявлението са „системни спекулации от страна на представители на ПП-ДБ“, посочват от партията.

От формацията припомнят, че през август 2023 г. НСО е осигурила охрана на петима високопоставени политици заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия - Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Във връзка с цената на охраната, от „ДПС - Ново начало“ съобщават, че са изискали официална справка от НСО. От службата са отговорили, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв., а на сержантите - около 3000 лв. месечно. „Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски, са четирима. Аритметиката оттук насетне е сравнително лесна“, пишат от партията.

Относно ползвания от Пеевски автомобил, от пресцентъра уточняват, че той е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО въз основа на договор и съгласно законодателството.

„Нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц „не били компютри, а компоти “, завършва позицията на „ДПС - Ново начало“.

Редактор: Мария Барабашка