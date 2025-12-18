Речта на Доналд Тръмп беше типична за стила му – дълга, нападателна и силно насочена към вътрешнополитическата аудитория с оглед на предстоящите междинни избори. Това коментира международният анализатор Огнян Дъскарев в студиото на „Твоят ден“. По думите му почти 18-минутното изказване не е необичайно за Тръмп, който го използва, за да подчертае успехите на администрацията си и да мобилизира електората.

Сред най-конкретните анонси в речта Дъскарев открои решението за еднократна „коледна премия“ за 1,45 млн. американски войници. Всеки от тях ще получи по 1776 долара, необлагаеми с данъци – символична сума, свързана с предстоящата 250-а годишнина от създаването на САЩ. Средствата ще дойдат от над 200 млрд. долара приходи от митата, въведени по-рано тази година. Според анализатора е показателно, че бонусите са предвидени само за редовите военнослужещи, без висшия команден състав.

По отношение на икономиката Дъскарев подчерта, че Тръмп по-скоро е заварил, отколкото е променил ситуацията. Инфлацията остава около 3%, приблизително на нивото от края на управлението на Джо Байдън, а безработицата се е повишила от 4,1 на 4,6%. Част от този ръст той обясни със затварянето на федералното правителство за 43 дни, което довело до загуба на над 100 хил. работни места. Повишението на заплатите от 3,5% обаче реално се „изяжда“ от инфлацията.

Петър Карабоев, който е първи заместник главен редактор на „Дневник“, допълни, че част от съкращенията в администрацията са били целенасочени. По думите му екипът на Тръмп не е възстановил хиляди работни места с аргумента за по-малка държава и по-ниски публични разходи. Според Карабоев посланието на Белия дом е ясно – администрацията няма да влиза в обяснителен режим, а ще настоява, че ефектът от данъчните облекчения и икономическите мерки ще се усети през 2026 г.

И двамата анализатори отбелязаха, че външната политика почти отсъства от речта, включително темата за Венецуела. Дъскарев обясни това с фокуса на Тръмп върху икономиката и незаконната имиграция – двата ключови фактора, донесли му победа на изборите. По думите му действията срещу Венецуела са част от по-широка стратегия за спиране на наркотрафика и за налагане на американската доктрина „Америка от Аляска до Огнена земя“, според която целият континент е зона на жизнен интерес за САЩ.

По отношение на Европа Карабоев подчерта, че въпреки острия тон, Вашингтон не се отказва от стратегическото партньорство. В американската стратегия Европа изрично е определена като първостепенен съюзник, но с ясни критики за недостатъчни разходи за отбрана, миграционна политика и икономически модели. Според него Европа е реагирала прекалено емоционално и е надценила значението на документа.

