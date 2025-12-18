Американският президент Доналд Тръмп се обърна към съгражданите си в необичайно обръщение към нацията снощи. В него той се похвали с постиженията си и обвини предшественика си Джо Байдън за растящите потребителски цени.



Тръмп похвали работата на правителството си през отминаващата година по редица въпроси – от намаляването на незаконно влизащите през границите до свалянето на цените на някои стоки. Според проучване на „Ройтерс”/„Ипсос” от вторник – едва 33% от пълнолетните американци одобряват подхода на Тръмп в стопанската област. Той изтъкна и постиженията на международната сцена, които за мнозина, не само в страната му, но и по света, остават противоречиви.

„Възстанових силата на Америка и разреших осем войни за десет месеца. Уищожих иранската ядрена заплаха и прекратих войната в Газа, като донесох за първи път от 3 хиляди години насам мира в Близкия изток и осигурих освобождаването на заложниците, както живите, така и мъртвите. Тук връщаме икономиката ни обратно от ръба на разрухата. Предишната администрация и нейните съюзници в Конгреса ограбиха държавната хазна с трилиони долари, което доведе до безпрецедентно покачване на цените. Аз ще ги понижа и ще го направя много бързо”, заяви Тръмп.

