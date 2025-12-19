Народното събрание излиза в 3-седмична ваканция. Днес беше последното редовно заседание за тази година.

Депутатите ще почиват до 10 януари 2026 година. Датата съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов, предаде БГНЕС.

Следващото пленарно заседание е насрочено на 14 януари 2026 г., сряда.

Същевременно влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.

Редактор: Ина Григорова