Днес беше последното редовно заседание на парламента за тази година

Народното събрание излиза в 3-седмична ваканция. Днес беше последното редовно заседание за тази година.

Депутатите ще почиват до 10 януари 2026 година. Датата съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов, предаде БГНЕС. 

Следващото пленарно заседание е насрочено на 14 януари 2026 г., сряда. 

Същевременно влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.

 

 

Редактор: Ина Григорова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking