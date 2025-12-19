Снимка: БТА
Днес беше последното редовно заседание на парламента за тази година
Народното събрание излиза в 3-седмична ваканция. Днес беше последното редовно заседание за тази година.
Следващото пленарно заседание е насрочено на 14 януари 2026 г., сряда.
Същевременно влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.
Редактор: Ина Григорова
